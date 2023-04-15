شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تناولها بـ"حضرة العمدة".. اقرأ الآثار السلبية للنمو السكانى المتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقات السابقة من مسلسل حضرة العمدة العديد من الأحداث أبرزها حالة الغضب التى عمت أهل قرية تل شبورة، من حضرة العمدة الفنانه روبي، بسبب رفضها للزواج المبكر وختان الإناث، وتشديدها على ضرورة تحديد النسل، ومن هنا سوف نستعرض من هى أول من أسست وتحدثت عن تحديد النسل.

وتواصل الدولة جهودها بالاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكاني.

ويأتي مشروع “2 كفاية” ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغييرالقيم الإنجابية السائدة، ويصل عدد السكان بالداخل أمس ل 104 مليون و750 ألف نسمة، طبقا لنهاية شهر مارس الماضي.

وتعتبر قضية الزيادة السكانية " حياة أو موت"، للدولة المصرية بما تمثله من تهديد كبير لمسار التنمية.

وتمثل الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية الأخير، بأن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر.

كما أبرز قضية الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم القضايا الضاغطة على منظومة تقديم السياسات الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية.