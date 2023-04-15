ولي العهد‬⁩ يجري جلسة مباحثات رسمية مع سلطان بروناي دار السلام

وقد أجريت لسلطان بروناي مراسم الاستقبال الرسمية. وعقد ولي العهد وجلالة سلطان بروناي دار السلام اجتماعاً رحب ولي العهد في بدايته بجلالته في المملكة، فيما عبر جلالته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.
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