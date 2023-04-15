زيارة سلطان بروناي إلى المملكة تتويج لسلسلة من الاجتماعات والمباحثات في كافة المجالات

فيما عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات، اليوم، مع سلطان بروناي دار السلام السلطان حاج حسن البلقيه، يتطلع البلدان لأن تسهم زيارة السلطان للمملكة في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

أهمية الزيارة

وتكمن أهمية زيارة سلطان بروناي دار السلام للمملكة في أنها تأتي في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، وتتوج سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والاتصالات الثنائية الرسمية بين البلدين في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.

علاقات تاريخية

وترتبط السعودية وبروناي دار السلام بعلاقات تاريخية تعود في شقها الرسمي إلى العام 1992 بتمثيل سعودي (غير مقيم)، من خلال سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا، ثم تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بوتيرة متسارعة على الأصعدة كافة، منذ افتتاح السفارة السعودية في العاصمة البروناوية (بندر سري بكاون) في العام 1995.

وتطورت العلاقات بين البلدين بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبروناي دار السلام في العام 2017، والتي تم خلالها تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بينهما، والتي تشمل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية، وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية.