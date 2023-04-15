موعد آذاني الفجر والمغرب في الـ 24 من شهر رمضان 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على نشر مواقيت الصلاة، اليوم السبت، الموافق 24 رمضان 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

أدعية مستحبة في رمضان

فيما يلي مواقيت الصلاة، اليوم السبت في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

صلاة الفجر 3:56صباحًا

أذان الظهر 12:01 صباحًا

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:21مساءً

أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

وقت صلاة الفجر 4:33 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:07 صباحًا

موعد أذان العصر 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب 6:18 مساءً

موعد أذان العشاء 7:34 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

وقت صلاة الفجر 4:21 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر 3:26 مساءً

موعد أذان المغرب 6:05 مساءً

موعد أذن العشاء 7:24 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

وقت صلاة الفجر 5:01 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:30 صباحًا

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 6:37 مساءً

موعد أذان العشاء 7:51 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط:

وقت صلاة الفجر 4:31 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:03 صباحًا

موعد أذان العصر 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب 6:10 مساءً

موعد أذان العشاء 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:

وقت صلاة الفجر 4:16 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:49 صباحًا

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:57 مساءً

موعد أذان العشاء 7:13 مساءً