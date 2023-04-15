شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "المتحدة" نجحت فى تقديم محتوى آمن ومعبر للأسرة والطفل خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، إن الإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات خلال شهر رمضان المبارك، استطاع إعادة بناء الهوية الوطنية وتجسيد قضايا تشغل الشارع المصري، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، موضحا أنها قدمت نموذجا يحتذى به هذا العام.

وأضاف أن خطة الشركة عمدت إلى المزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضى فى ذلك جميع الأذواق بما يخدم تماسك المجتمع، كما حرصت على البعد عن أي ممارسات للبلطجة والعنف، بل استهدفت ترسيخ قيم المجتمع المصري وتجسيد بطولاته في مواجهة قوى الشر والإرهاب وتقديم محتوى آمن للأسرة والأطفال، وهو ما طالب به الكثير لتعبر الدراما عن واقع الحياة المصرية.

وقدم عضو مجلس النواب ، الشكر والتحية للشركة المتحدة علي ما قدمته من محتوى درامى مختلف وهادف في موسم رمضان، مؤكدا أن الفن رسالة وقوة مصر الناعمة التى ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا في المضمون والشكل خلال الفترة المقبلة.