شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي: جنود أمريكيون يعانون صدمات دماغية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن 23 جنديا أمريكيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في مارس نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

وقالت في بيان "رصدنا 11 حالة جديدة من صدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

أصيب 25 جنديا أمريكيا جراء هجمات وهجمات مضادة في سوريا، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.

وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

في 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.