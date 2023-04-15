انت الان تتابع خبر الصحة العالمية توجه تحذيراً بسبب دواء "مغشوش".. هذه مضره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المنظمة إن دواء ديفيبروتايد هو عامل مانع للتخثر يُستخدم لعلاج مرض انسداد الكبد الوريدي الحاد لدى المرضى البالغين والأطفال الخاضعين لزرع الخلايا الجذعية الدموية وهو مرض يؤدي إلى انسداد أوردة الكبد.ويحول دون أداء وظائف الكبد بصورة سليمة، وكُشفت المنتجات المغشوشة في عبوات من المملكة المتحدة بريطانيا والولايات المتحدة.

وبحسب المنظمة الدولية فقد أكّدت الشركة المصنّعة الأصلية لدواء ديفيتيليو أن المنتجات المشار إليها في هذا التنبيه مغشوشة، وخلص تحليل مختبري لعينة من المنتج المغشوش إلى أنه لا يحتوي على أي من المكونات المواد الفعالة في تلك العبوات المغشوشة.

كما أكدت الشركة المصنّعة الأصلية أن رقم الدفعة المذكورة وهو: 19G19A ليس رقماً أصلياً لدفعة من دواء ديفيتيليو، كما أن تواريخ انتهاء الصلاحية مزيفة، وأن العبوة المغشوشة من الولايات المتحدة التي تحمل رقم الدفعة: 19 G19A وتاريخ انتهاء الصلاحية: 1/2025 تحوي بداخلها قارورة تحمل رقم دفعة مختلف هو: M06B466E ، وهو ليس رقم دفعة أصلي.

وأشارت المنظمة إلى أن استخدام دواء ديفيتيليو المغشوش سيؤدي إلى تقويض فعالية العلاج للمرضى وقد يسبب مخاطر أخرى جسيمة للصحة بسبب طريقة إعطائه بالحقن الوريدي وقد يهدد الحياة في بعض الحالات،

ولم تُبلغ المنظمة في الوقت الراهن بأي أحداث ضارة ناجمة عن استخدام منتج ديفيتيليو المغشوش، غير أنه لا توجد معلومات عن مدى مأمونية المنتجات المغشوشة المشار إليها في هذا التنبيه وتعقيمها وجودتها.

ونصحت منظمة الصحة العالمية أنه إذا كان بحوزة أحد المرضى بأي من هذه المنتجات ومن منطلق الحذر الفائق بعدم استخدامها، وإذا استخدمتم، أنتم أو شخص تعرفونه، المنتج المعني أو تعرضتم لتفاعل ضار أو أثر جانبي غير متوقع بعد الاستعمال، فيُنصح بالتماس المشورة الطبية على الفور من أخصائي مؤهل في الرعاية الصحية.

وينبغي أن يبلغ أخصائيو الرعاية الصحية السلطات التنظيمية الوطنية المركز الوطني لليقظة الدوائية عن الحدث، وتُنصح السلطات الصحية والتنظيمية الوطنية بإشعار منظمة الصحة العالمية على الفور إذا تم تحديد أي من الدفعات المتأثرة للمنتج في بلدانها.

