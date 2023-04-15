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اليونايتد يُحدد مدة غياب نجمه عن الملاعب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453244-638171339653576060.png

2023-04-15 | 07:36

اليونايتد يُحدد مدة غياب نجمه عن الملاعب

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الخليج 365 – رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، غياب لاعبه ليساندرو مارتينيز عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه لكسر في مشط القدم.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه من المتوقع أن يتعافى المدافع الأرجنتيني بشكل تام في الوقت المناسب ليكون جاهزا للعب في بداية الموسم المقبل.

وتعرض مارتينيز للإصابة في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت بتعادل مانشستر يونايتد مع اشبيلية الإسباني 2 / 2 مساء الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.


كذلك شهدت المباراة نفسها تبديل رافاييل فاران شريك ليساندرو في خط الدفاع بعد إصابته في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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