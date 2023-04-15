انت الان تتابع خبر وزير البيئة يؤكد من واشنطن أهمية الدعم الدولي لمواجهة التغير المناخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استكمالاً للمباحثات الدولية التي يجريها وزير البيئة نزار ئاميدي في واشنطن، حيث اجتمع مع وفد مرفق البيئة العالمي، وتمت مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وشح المياه وتدهور الأراضي".وأكد وزير البيئة، على "أهمية الدعم الدولي في تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر".

وتطرق وزير البيئة خلال الاجتماع الى "موضوع المدن الجديدة المستدامة والمضي في بناء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة من خلال المساحات الخضراء ومشاريع تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة".

وثمّن ئاميدي "الدعم الكبير الذي يقدمه مرفق البيئة العالمي لتعزيز القدرات ودعم المشاريع ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ والتقليل من آثاره السلبية".

