قوات الدعم السريع بالسودان تسيطر على مطار مروي الحربي

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت قوات الدعم السريع، منذ قليل، سيطرتها على المطار الحربي بمدينة مروي، لتحرز بذلك أولى التقدمات بالمعركة.

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الجيش السوداني

وأصدر الجيش السوداني، بيانا رسميا يصف فيه قوات الدعم السريع بالميليشيات، متهمها بمهاجمة العديد من القواعد العسكرية الخاصة به، وفقًا لقناةالعربية.

وأعلن جهاز المخابرات العامة العسكرية السوداني، كون قوات الدعم السريع متمردين، مطالبة الشعب السوداني بتوخي الحيطة والحذر منهم خلال الفترة المقبلة.

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

وتشهد قاعدة مروى العسكرية الجوية اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة محاصرة الجيش السوداني إحدى قواعدها.

وقال شهود لرويترز إن نيرانا كثيفة سمعت اليوم السبت في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، بعد عدة أيام من التوتر بين الجيش وجماعة شبه عسكرية قوية حذرت من مواجهة.

ولم يعرف مصدر الحريق على الفور، وقال شاهد لرويترز إنه رأى بنادق وعربات مدرعة منتشرة في أم درمان.

ظهر الخلاف بين القوات يوم الخميس الماضي، عندما قال الجيش إن التحركات الأخيرة لقوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية قوية، كانت غير منسقة وغير قانونية.

وفي يومي الجمعة والسبت الباكر، أبلغ قادة الجيش والجمهورية الاشتراكية السوفياتية الوسطاء أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات لنزع فتيل الوضع.

يمكن أن تؤدي المواجهة بينهما إلى اضطرابات طويلة الأمد في بلد شاسع يواجه بالفعل انهيارًا اقتصاديًا، واندلاع أعمال عنف قبلية.