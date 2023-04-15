ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أكثرمن 11 مليون

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم ،السبت، وصول 21 ألفًا و800 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى أكثر من 11.1 مليون لاجئ.

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وذكرت الوكالة - وفقا لراديو بولندا الناطق باللغة الإنجليزية - أنَ نحو 30 ألفًا و600 شخص غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 9.37 مليون شخص.

كان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أفاد - في تصريحات لوسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي - بأن البلاد تستضيف حاليا ما يقدر بـ 3 ملايين لاجئ أوكراني.

يُذكر أنَّ بولندا مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.