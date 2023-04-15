هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر السبت، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا. وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الهزة كان قضاء غوكصون بالولاية،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

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وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم تذكر "آفاد" مزيدا من التفاصيل .

يُشار إلى أن زلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي، عدة ولايات بما في ذلك قهرمان مرعش جنوبي تركيا ومناطق شمالي سوريا وتلتهما آلاف الهزات الأرضية ، ما أسفر في وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.