قوات الدعم السريع تسيطر على القصر الجمهوري ومقر البرهان

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد السودان حالة من التوترات والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، السبت، السيطرة على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أحدث تطورات الاشتباكات المتسارعة بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة، التي امتدت من الخرطوم إلى ولايات أخرى في البلاد.

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وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن عناصرها سيطروا على المنشآت السيادية التالية

في الخرطوم:

القصر الجمهوري.

بيت الضيافة (مقر الإقامة الخاص بالبرهان).

السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيّض.

السيطرة على عدد من المواقع بالولايات.

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث سُمع دوي إطلاق نار في محيط مقر الجيش السوداني ووزارة الدفاع بوسط الخرطوم ،وشاهد تصاعد أعمدة دخان من أماكن مختلفة وانتشار جنود في الشوارع.