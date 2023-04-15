سفارتا أميركا وروسيا تدعوان إلى وقف القتال في الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - دعت السفارتان الأميركية والروسية، السبت، قادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في الخرطوم وغيرها من البلاد، والذي ينذر بانزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية.

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وكتب السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، على حسابه بموقع "تويتر": "لقد وصلت إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظت على أصوات الرصاص والقتال المقلقين".

وأضاف: "أنا حاليا مع طاقم السفارة احتمي في مكان، كما يفعل السودانيون في الخرطوم وغيرها".

وقال إن تصعيد التوترات بين المكون العسكري إلى حد القتال المباشر خطير للغاية.

ودعا كبار القادة العسكريين إلى وقف القتال.

مفاوضات خلال ساعات

ومن جانبها، دعت السفارة الروسية في الخرطوم إلى وقف إطلاق النار في السودان.



قالت السفارة: "قلقون من تصاعد العنف في السودان، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار.



صرّح السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن موسكو تتوقع أن ينتقل الوضع خلال "الساعات القليلة المقبلة من المرحلة المسلحة إلى المرحلة التفاوضية"، وفق ما ذكرت وكالة تاس.