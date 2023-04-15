اشتباكات السودان.. انفجار عنيف بالخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وسمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية فيما تحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل.

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وتتسارع الأحداث في السودان، اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان

إلى التهدئة.

وانتشرت قوات الجيش والأمن بشكل مكثف في كافة الشوارع، و الدفع بمدرعات ودبابات.

واندلعت أيضًا اشتباكات أيضا بمحيط وداخل قاعدة مروي الجوية في الولاية الشمالية للبلاد، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من داخل القاعدة العسكرية التي أشعلت خلافاً خطيراً منذ أيام بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.