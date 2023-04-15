شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الدعم السريع تصدر بيان مهم بعد الأحداث الأخيرة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت قوات الدعم السريع بالسودان، منذ قليل، بيان رسمي لتوضيح جانبها من الأحداث التي تشهدها البلاد خلال الوقت الجاري من تطورات وأحداث.



وقالت قوات الدعم السريع في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي بتويتر: امتدادًا للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا، وإلحاقًا للبيان السابق تفيد قيادة قوات الدعم السريع الشعب السوداني والرأي العام الإقليمي والدولي بأن القوات المسلحة هاجمت في وقت متزامن مواقع ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها، فيما قامت قوات الدعم السريع بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي، وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم.

وفي هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا تدعو قوات الدعم السريع جميع المواطنين بأنها تقف إلى جانبهم وستواصل جهودها من أجل حماية مكتسبات الوطن وثورة شعبه المجيدة الظافرة المنتصرة، كما تدعو افراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق وتؤكد أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة القوات المسلحة الذين يريدون التشبث بكراسي السلطة التي من أجلها هم مستعدون لتعريض استقرار البلاد إلى الخطر.

وختمت قوات الدعم السريع بيانها قائلًة: حفظ الله السودان حفظ الله شعبنا الطيب المثابر.