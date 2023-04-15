شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الفرنسي يصدر مرسوم إصلاح نظام التقاعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إصدار مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، بعد ساعات من إقراره من المجلس الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددًا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.

ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر.

ودعا الرئيس الفرنسي، اتحاد النقابات في اجتماع مساء الجمعة، إلى عدم تفعيل الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد هذا لم يلق تجاوبا.

و قالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن على تويتر "لا يوجد فائز ولا خاسر".

فيما أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة، تصميمها على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد..محذرة خصوصا من مخاطر العنف.

الجدير ذكره، أن قرارات المجلس غير قابلة للاستئناف، وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية، وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

ويُمرر مشروع القانون المثير للجدل الخاص بزيادة سن التقاعد للفرنسيين من 62 إلى 64 سنة ويتحول إلى قانون مفعل.

