شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يشيد بقرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإقرار حافز إضافى لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه للاردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي يأتي على رأسها القمح.

وأكد نصير على أن هذا القرار سوف يساهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية من القمح، وزيادة الكميات التي يتم توريدها من المزارعين للصوامع الحكومية، وعدم تسريب كميات من القمح المحلي للسوق السوداء.

وأشار إلي أن حافز إضافى لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه سوف يحفز المزارعون لزيادة مساحة زراعة القمح الموسم المقبل، مشيدا بالخطوات الاستباقية الناجحة التي اتخذتها القيادة السياسية طوال الفترة الماضية؛ من أجل توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية، لا سيما سلعة القمح والتي تعد من أهم السلع الأساسية المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن حزب حماة الوطن يولي أهمية كبري بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي يأتي على رأسها القمح والأرز، وكذلك العمل علي تحسين الأحوال المعيشية للمزارعين.