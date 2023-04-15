انت الان تتابع خبر مفوضية حقوق الانسان في كردستان توجه دعوة بعد اختطاف محامٍ وتعذيبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت ياقو في بيان لها، "ندين وبشدة الاعتداء السافر على المحامي محمد يابه صوفي، الذي جرى خطفه وتعذيبه وإهانته من خلال حلق شعره"، مطالبة "المؤسسات الأمنية والعقابية بالقيام بواجبها من اجل حفظ كرامة المواطن وأمنه".وأضافت، أن "عقوبة هذا الفعل الجرمي واضحة في إطار قانون المحاماة النافذ في الإقليم، والقانون يجب الا يستثني احداً لأي سبب".

وأكدت ياقو "متابعة هذه القضية بدقة حتى يتم رد اعتبار الضحية وتطبيق الجزاء العادل على خاطفيه".

وفي وقت سابق، تعرض محام في محافظة أربيل، الى الخطف والتعذيب من قبل مجموعة من المسلحين وذلك بعد توكيله بقضية طلاق.

