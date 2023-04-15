مقتل 3 مدنيين خلال اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع

قتل 3 مدنيين خلال المعارك التي اندلعت صباح اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت نقابة الأطباء في بيان على "فيسبوك": "قتل شخصان في مطار الخرطوم وقتل شخص آخر في الأبيض (بشمال كردفان في وسط السودان)".

وأضافت النقابة أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تصريح له اليوم أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فقد أوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أنها فرضت سيطرتها على كل القواعد والمطارات، وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.

بدورها ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها ، أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها في أرض المعسكرات سوبا وفرضت الحصار عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة.