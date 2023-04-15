وحثت الخارجية المواطنين على سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:
- للاتصال من داخل السودان: 00249993966666
- للاتصال من داخل المملكة: 00966114067777 تحويلة: 3983 3982 الرقم الموحد: 920011114
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تأمل من السعوديين في السودان أخذ الحيطة والتواصل مع السفارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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