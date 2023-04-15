اشتباكات قوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت معارك واشتباكات قوية بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع"، مما أسفر عن مصرع 3 مدنيين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أفادت نقابة الأطباء في بيان على "فيسبوك": "قُتل شخصان في مطار الخرطوم وقُتل شخص آخر في الأبيض (بشمال كردفان في وسط السودان)".

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وقالت النقابة إن 9 أشخاص على الأقل أُصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح اليوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان،

وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مُفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن القاهرة تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان.

وأوضحت الخارجية في بيان لها: "تُتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".