السودان.. أول تعليق من البرهان على هجوم قوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة -

علق رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان"، على الأحدث في البلاد، قائلاً إن "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، مُؤكدًا أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أفاد البرهان بأنه تفاجأ اليوم السبت، بمُهاجمة قوات الدعم السريع لمنزله في التاسعة صباحًا.

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وأوضح أن ما يحدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة، مُؤكدًا أنه "لا أحد يُفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس".

وتابع البرهان أن الجيش السوداني ما زال

يحتكم إلى صوت العقل، وطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها.

وأردف أن هناك احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن، مُؤكدًا أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة وأن الأمور تحت السيطرة، وأن كل المرافق الاستراتيجية تحت السيطرة.

واختتم البرهان حديثه قائلاً "قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات ما دفع قوات الجيش للتعامل معها".