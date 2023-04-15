شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: الحوار الوطنى فرصة لالتقاء جميع التوجهات المختلفة على مائدة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصري، أن الحوار الوطني يشكل آلية مهمة لالتقاء جميع التوجهات وأصحاب الأفكار المختلفة يجلسون على مائدة حوار واحدة من أجل البلد ضمن جلسات الحوار الوطنى، بما يحقق نجاحه لمصلحه مصر والمواطنين المصريين، معتبرا أنه خلق نوعا من الدعم والحراك للأحزاب السياسية المصرية.

ولفت إلى أن الاختلاف في وجهات النظر سيؤدي إلى نتائج جيدة لصالح البلد، خاصة وأن القيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني يعتبرون كل المصريين واحد وهناك حرص لإعلاء الصالح العام وهناك جهد كبير لخلق أجواء مناسبة، مشددا أنه فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، حيث بدء الحوار الوطنى سيرسم خارطة الجمهورية الجديدة، ودعم مسيرة الإصلاح.

وأضاف أن أجندة الحوار ستشهد انفتاح حول مختلف المجالات، للتعرف على المشكلات ومعالجة جذورها بشكل متعمق من أجل الوصول لحلول ومقترحات يمكن أن تستخدمها الحكومة في التطبيق والمعالجة الفعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستعبر عن طموحات واحتياجات المواطنين.