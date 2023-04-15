بايرن ميونخ يتعثر أمام هوفنهايم في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونخ مسلسل نتائجه السلبية، بتعثر جديد، بعد التعادل في ملعبه مع هوفنهايم (1-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني.



هدف بايرن جاء بأقدام بنيامين بافارد في الدقيقة 17، وجاء الرد من هوفنهايم عبر أندريه كراماريتش (71). بهذه النتيجة، ظل بايرن في صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة، متقدما بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند، فيما وصل هوفنهايم للنقطة 29 في المركز ال13.

