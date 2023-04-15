انت الان تتابع خبر تطورات جديدة تخص عودة العلاقات السعودية الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريح صحفي، أوضح ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في محافظة خراسان رضوي (مركزها مدينة مشهد) محمد بهشتي منفرد أن إيران والسعودية تتابعان بجدية قضية إعادة افتتاح القنصليات إلى حد قيام الوفد السعودي بالسعي لاختيار فندق في مشهد المقدسة كمكان مؤقت لعمل للقنصلية نظرا إلى أن تأهيل مبنى القنصلية السعودية يتطلب مزيدا من الوقت.وأضاف بهشتي منفرد أن الوفد السعودي قد زار عددا من الفنادق في مشهد المقدسة لاختيار أحدها كمكان مؤقت لاستقرار الوفد الدبلوماسي والقنصلي السعودي بأسرع ما يمكن نظرا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

ويوم الخميس الماضي، استقبل بهشتي منفرد في مطار مشهد الدولي رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض آل غنوم والمرافقين له، وأعرب عن أمله في بدء عمل السفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران في المستقبل القريب.

وذكرت وكالة "فارس" أن رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض آل غنوم أعرب عن شكره على حسن الضيافة في طهران ومشهد المقدسة، قائلا إن هناك ضرورة لوجود تواصل جاد للتعامل من جديد فيما يتعلق بتأشيرات الدخول"، مضيفا: "سعداء جدا لإعادة افتتاح السفارة السعودية لدى طهران والقنصلية في مشهد المقدسة".