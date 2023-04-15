وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف العمليات العسكرية في السودان

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأشقّاءَ في السودان، إلى وقف العمليات العسكرية وتجنُّب التصعيد.

وقال عبر حسابه في تويتر: ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقّق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.