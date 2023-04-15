شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يؤكد أنه سيستمر في التصدي لما وصفه "بالعدوان الغاشم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الجيش السوداني، أنه سيستمر في التصدي لما وصفه "بالعدوان الغاشم".

وأعلن الجيش السوداني، أن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.