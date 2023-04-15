شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفي ثابت تعلي: ما حدث في سوريا والعراق ليس ببعيد عن السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال الدكتور مصطفي ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية،بمجرد اندلاع الحرب التي يشهدها السودان، نكون أمام رأي واحد وهو تحكيم لغة الحوار والعقل، فما حدث في سوريا والعراق ولبنان واليمن ليس ببعيد لأن لغة البنادق تؤدي للخراب والدمار، والعنف يؤدي للتوتر والتخريب، إذا قولًا واحدًا لغة الحوار هي الحل.



وأوضح "ثابت: في مقال له، أنه في ظل الأحداث المؤسفة والمتسارعة لنشوب الحرب بات على جميع أطراف الصراع إظهار إرادة سياسية وضبط النفس، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار وذلك من أجل الوطن، والمصلحة العامة للبلاد، وبات عليهم الآن و"بشكل عاجل" دون تأخير توحيد الصف واللجوء للتوافق، حتى لا تتفاقم الأزمات السياسية في البلاد والدخول في نفق يتمنى الجميع وقتها العودة للغة الحوار.