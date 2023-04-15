انت الان تتابع خبر بابل.. اعتقال عصابة تمتهن سرقة المواطنين في مزار ديني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة بابل في بيان، إنه "تم القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تمتهن سرقة مقتنيات المواطنين في أحد المزارات الدينية بالمحافظة".

وأوضحت القيادة أن "عملية القبض على أفراد العصابة تمت بعد ورود معلومات الى شعبة مكافحة ناحية أبي غرق مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تحترف سرقة المواطنين ضمن المزار"، مشيرة الى أنه "تم تشكيل فريق عمل من الشعبة بالتنسيق مع السلطة القضائية وبالتعاون مع إدارة المزار والقبض على جميع أفراد العصابة والبالغ عددهم ثلاثة".



وتابع بيان الشرطة أن "المتهمين اعترفوا صراحة بالجرم المنسوب اليهم وتم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات".