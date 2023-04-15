انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى اليوم الاحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويرفع جلسته الى يوم الاحد الساعة ٨:٣٠ مساءً".

وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وصوت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية، كما قرر تأجيل التصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

