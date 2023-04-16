4900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل بينهم 31 سيدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير فلسطيني أمس إن إسرائيل تعتقل حاليا نحو 4900 معتقل، من بينهم 31 سيدة و160 طفلا، إضافة إلى أكثر من ألف معتقل إداري. جاء ذلك في تقرير صدر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة - القدس) بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصاف بعد يومين. وبحسب التقرير، يبلغ عدد المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، 23 أسيرا، أقدمهم معتقل منذ عام 1985، فيما وصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما قرابة 400 معتقل. وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 554 أسيرا، فيما توفى 236 أسيرا داخل السجون منذ عام 1967، منهم 12 أسيرا تم احتجاز جثامينهم.

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