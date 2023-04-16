250 طنا سلال سعودية للاجئين في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 253 طنا و500 كجم من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجا من اللاجئين السوريين في مناطق صيدا وصور وحاصبيا والكورة بلبنان، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال رمضان المبارك. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.

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