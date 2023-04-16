السفير الأمريكي: القتال المباشر أمر خطير للغاية

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وقالت في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم علـى صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس «لقد وصلت للتو في وقت متأخر من الليلة الماضية إلـى الخرطـوم واسـتيقظت على أصـوات إطـلاق الناروالقتال المزعجة للغايـة».
وأضاف «أنا حاليا أحتمي فيمكان مع فريق السفارة، كما يفعل السودانيون في جميع أنحاء الخرطوم وغيرها»، داعيا بشـكل عاجل كبار القادة العسكريين إلى وقف القتال.
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