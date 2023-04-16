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السفير الأمريكي: القتال المباشر أمر خطير للغاية

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- بواسطة أيمن الوشواش - كد السـفير الأمريكي في السـودان جون جودفري أمس أن تصعيد التوترات داخل المكون العسـكري إلى القتال المباشر أمر خطير للغاية.

وقالت في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم علـى صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس «لقد وصلت للتو في وقت متأخر من الليلة الماضية إلـى الخرطـوم واسـتيقظت على أصـوات إطـلاق النار

والقتال المزعجة للغايـة».

وأضاف «أنا حاليا أحتمي في

مكان مع فريق السفارة، كما يفعل السودانيون في جميع أنحاء الخرطوم وغيرها»، داعيا بشـكل عاجل كبار القادة العسكريين إلى وقف القتال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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