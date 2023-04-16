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الأمم المتحدة تدعو للهدوء

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدان الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بشدة، اندلاع القتال في السودان.

وبحسب ما ورد على موقع البعثة على موقع فيس بوك أمس، أجرى الممثل الخاص بيرتس اتصالات مع طرفي النزاع، داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.

واندلعت الاشتباكات أمس بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أجزاء كثيرة من الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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