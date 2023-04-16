الأمم المتحدة تدعو للهدوء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بشدة، اندلاع القتال في السودان.

وبحسب ما ورد على موقع البعثة على موقع فيس بوك أمس، أجرى الممثل الخاص بيرتس اتصالات مع طرفي النزاع، داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.

واندلعت الاشتباكات أمس بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أجزاء كثيرة من الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة.