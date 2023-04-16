الأمم المتحدة تدعو للهدوء

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وبحسب ما ورد على موقع البعثة على موقع فيس بوك أمس، أجرى الممثل الخاص بيرتس اتصالات مع طرفي النزاع، داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.
واندلعت الاشتباكات أمس بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أجزاء كثيرة من الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة.
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