السودان.. القوات الجوية تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات الجوية السودانية، مساء اليوم السبت، أنها ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق تواجد قوات الدعم السريع، فيما تجددت الاشتباكات بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

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ودعت القوات الجوية، في بيان، المواطنين للبقاء في منازلهم خلال إجراء مسح جوي كامل لمواقع قوات الدعم السريع.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السودانية، قد أكد اليوم، أن الجيش السوداني لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع حتى يتم حلها.

وقالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها على فيسبوك "لا تفاوض ولاحوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة".

وأضافت في بيان لاحق، "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بكل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة من الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدات للقوات المسلحة بجميع. مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة".

وقالت "نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا وقواتكم المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه وإستقراره قريبا جدا.

وأشارت إلى عدم رغبتها من البداية لأن تنحدر الأوضاع لهذه الدرجة ليوجه أبناء الشعب السوداني سلاحهم في وجه بعضهم البعض بهذه الطريقة المؤسفة.

وتبادلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق النار في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد

اليوم السبت في مايبدو أنه صراع على السلطة.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

يشار إلى أن الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

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