مصرع 25 شخصا باشتباكات الجيش والدعم السريع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد السودان، منذ صباح اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والإصابات.

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وفي آخر التطورات، كشفت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 25 شخصا على الأقل وإصابة 183 في أنحاء البلاد بعد الاشتباكات، مضيفة "لا يمكننا تأكيد أن جميعهم مدنيون"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة،

متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

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