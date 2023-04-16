بيان فرنسي حول الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - علقت فرنسا، مساء اليوم السبت، على المعارك التي تدور في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، داعية إلى بذل ما يمكن لوقف تلك الاشتباكات الجارية.

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ورأت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "وحدها العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد البيان أن فرنسا "جاهزة مع شركاء السودان الآخرين، لتسهيل الخروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي"، مؤكدا استعداد السفارة الفرنسية في

الخرطوم ومركز الأزمة في باريس لضمان أمن الرعايا الفرنسيين.

وقالت نقابة الأطباء السودانية في بيان على فيسبوك إن ثلاثة مدنيين قتلوا، اثنان منهم في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه أثناء المعارك في الأبيض بشمال كردفان (وسط السودان).

وطالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وواشنطن وموسكو والرياض بوقف "فوري" للقتال، فيما دعت مصر الطرفين الى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

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