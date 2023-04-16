أبو مازن: القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر

ياسر رشاد - القاهرة - ندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، قائلًا إن القدس بمقدساتها خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى وكنيسة القيامة.

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وأضاف الرئيس عباس، خلال مأدبة إفطاراً رمضانياً لمختلف شرائح أبناء الشعب الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: “ما شاهدناه اليوم من اعتداءات على أبناء شعبنا المحتفلين بـ”سبت النور” في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، والتي سبقها الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك واستباحة باحاته، أمر مدان ومرفوض، ويكشف زيف الاحتلال الذي يدعي السماح بحرية العبادة في الأماكن المقدسة”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وتطرق الرئيس عباس إلى آخر المستجدات السياسية، مؤكدا الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالشرعية الدولية كأساس لحل قضيتنا الوطنية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس عباس جميع أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا وأرضنا ومقدساتنا، وتركيز بوصلتنا نحو التصدي للاحتلال والخلاص منه.

وتابع: “نهنئكم ونهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني وجميع المؤمنين في العالم بهذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر السعيد، وعيد القيامة المجيد، وهي مناسبات دينية ووطنية لأبناء شعبنا”.

وحيا الرئيس عباس أم الشهداء وأم الأسرى الأبطال أم ناصر أبو حميد، التي قدمت الشهداء والأسرى وحتى منزلها الذي هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس عباس: “وجود هذا الجمع الكريم من أبناء شعبنا، بمختلف شرائحه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وعلم دولة فلسطين، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا، تعبر وبكل وضوح عن حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا لتعزيز الصمود والبقاء والنضال من أجل القدس وفلسطين لنصل إلى طريق الحرية والاستقلال”.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بصمود أبناء الشعب في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات، وفي القدس وغزة وفي كل مكان، مجددا العهد بالمحافظة على ثوابتنا الوطنية التي اتخذها أخوة لنا من قبل وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات.

وتابع: “لن نتراجع عن الثوابت الفلسطينية وسنواصل مسيرتنا الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق سراح جميع الأسرى”.

وأشار الرئيس عباس إلى أن الأمم المتحدة ستحيي لأول مرة في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو المقبل الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، في أروقتها، والمطلوب فلسطينيا في كل مكان أن نحيي هذه الذكرى، لأنها المرة الأولى، التي لا يتنكرون فيها لنكبتنا.

وأضاف: “إحياء ذكرى النكبة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا من أجل الحفاظ على روايتنا، التي يجب أن نتمسك بها وننقلها للعالم أجمع، والتي أصبحت حقيقة ساطعة نواجه بها كل الأكاذيب والروايات المزيفة التي تحاول تشويه التاريخ والحقائق”.

وحضر الإفطار أعضاء القيادة الفلسطينية، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، وأعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية، وعائلات شهداء وأسرى وجرحى، وقضاة، وأكاديميون، وصحفيون، ورجال أعمال.

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