لجنة الأمن بالخرطوم تُعلن الأحد عطلة رسمية بسبب الاشتباكات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة تنسيق شئون الأمن بولاية الخرطوم، غدًا الأحد، عطلة رسمية بالولاية حفاظا علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الولاية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها في انعقاد دائم منذ صباح اليوم السبت، لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية ونسبة للظروف الأمنية الحالية، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وطالبت اللجنة، في بيانها، المواطنين الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك.

وقالت اللجنة، إنها سوف تستمر في تقديم لخدمات اللازمة للمواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على أمن وسلامة مواطنيها.

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