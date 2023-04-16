الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - توالت ردود الأفعال الدولية منذ صباح السبت، على أحداث العنف الجارية في السودان، وبموجب ذلك، دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الى وقف القتال بينهما وحل الخلافات القائمة عبر الحوار.

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وقال بوريل، في بيان: “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف بين القوات المسلحة والدعم السريع في السودان، ويحث جميع الأطراف لإنهاء الأعمال العدائية بشكل فوري وحل الخلافات من خلال الحوار”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وحذر الاتحاد، في بيانه، من عواقب أعمال العنف في

السودان وتقويض جهود تشكيل حكومة مدنية مستقبلا، مؤكدا حشد جهوده مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل لاتفاق سياسي لإحلال السلام والاستقرار في السودان.

وقال بوريل، عبر تويتر: “تحدثت مع وزيري خارجية مصر والإمارات العربية المتحدة بشأن الوضع في السودان واتفقنا على الحاجة الملحة لوقف القتال”.

وأضاف: “يجب أن تتوقف الأعمال العدائية ويجب أن يعود الانتقال بقيادة مدنية إلى جدول الأعمال”.

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