احتفال قداس عيد القيامة المجيد بحضور قنصل مصر العام في ميلانو

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت كنيسة العذراء مريم في ميلانو بعيد ميلاد القيامة المجيد، وتخلل الحفل ترانيم من فريق التسبيح من أبناء الكنيسة تروي قصة ميلاد المسيح عليه السلام والحوار الذي دار مع السيدة مريم وما تلاه من معجزة ميلاد السيد المسيح.

كهنة كنيسة العذراء يترأسون فعاليات "خميس العهد"

حضرت الحفل السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو وأعضاء القنصلية العامة، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية الأقباط في جميع إيطاليا، معربه عن خالص تمنياتها

بأعياد سعيدة ودوام التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.



كما حرصت القنصل العام السفيرة منال عبدالدايم، على تهنئة نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ابرشية ميلانو وجميع آباء الكنسية علي التنظيم الجيد لاحتفالية عيد القيامه المجيد.

واختتم الحفل الأنبا أنطونيو بكلمة هنأ فيها الحضور بعيد الميلاد وسعادته بمحافظة أبناء الجالية المصرية علي الفاعليات الجميلة واعتزازهم بمصريتهم وبعروبتهم .