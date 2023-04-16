شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المتحدة قدمت دراما متنوعة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر الخبيري عضومجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما بفضل ما تتيحه من إمكانات إنتاجية ضخمة، وحرص شديد على اختيار النصوص بعناية، وتنوع الموضوعات التي تخاطب كل الفئات العمرية.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن التنوع الكبير الذي تشهده دراما الموسم الرمضاني الحالي بمثابة وجبة درامية دسمة لكل منها مذاقها الخاص، لأن هناك اهتماما كبيرا بالفكرة والمضمون الذي يتم تقديمه، إضافة إلى حسن اختيار النصوص الدرامية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التنوع يعنى تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرح مختلف لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة، مشيرة إلى أن الاهتمام الكبير الذي يشهده النص الدرامي جعل الدراما المصرية تتجنب المشكلات التي كانت تعاني منها في السابق، كأن يكون النص ضعيفا أو مشوها نتيجة المط والإطالة غير المبررة، وهو ما تم تلافيه بوجود مسلسلات ١٥ حلقة فقط.

وأكد عضو مجلس النواب أن الشركة «المتحدة» تقدم أعمال ضخمة جدا من خلال مسلسلات درامية تتكون من 10 أو 15 حلقة، واستطاعت أن تكون لها رؤية خاصة، من خلال جمع نجوم كبار في أعمال مختلفة.

وأشاد النائب نادر الخبيري، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي يعرض من خلال شاشاتها مسلسل «رسالة الإمام»، لأنها أنتجت هذا العمل الضخم واهتمت بكل تفاصيله.

وقال النائب نادر الخبيري، إن مسلسل «رسالة الإمام» اختيار ذكي جدا، لأنه ظهر في وقت كان يوجد فيه انقسام بين أصحاب الحديث الملتزمين بالنص القرآني والأحاديث النبوية، وأصحاب الرأي، وهم المجادلون فقط، والإمام الشافعي يجمع بين الاثنين، واستطاع بعلمه مناقشة أصحاب الحديث، وأيضا استطاع بذكائه أن يناقش أصحاب الرأي، دون تطرف أو عنف.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم المصريين والعرب، وكان هذا ضمن أسباب نجاحه السريع، لافتة إلى أنه توجد أسباب أخرى لهذا النجاح، منها أن العمل باللغة العربية الفصحى، وهذا يجذب أكبر عدد من الجمهور، وأن الأعمال العربية التاريخية الدينية تكاد تكون غير موجودة حاليا نتيجة ما تتطلبه من إنتاج ضخم ومكلف.

وأضاف نادر الخبيري، أن سبب اختفاء هذه النوعية من الأعمال وعودتها مرة أخرى على شاشات التليفزيون، هو أن المسلسلات الدينية والتاريخية تحديدا تتطلب إنتاجا ضخما، ويجب أن يكون على مستوى عال من الدقة ، لأن الجمهور يتمتع بخبرة كبيرة في مشاهدة الأعمال التاريخية.