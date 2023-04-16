تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت القوات المسلحة السودانية تحذيراً للمواطنين ، حيث أكدت أن القوات الجوية السودانية ستقوم بعملية مسح جوي كامل .

وأوضحت أن المسح الجوي سيكون لمناطق تواجد ميليشيا الدعم السريع المتمردة .

ووجهت تنويه هام للمواطنين جاء نصه : القوات الجوية تنوه المواطنين بالإلتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج .

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مواصلة عملياتها النوعية الجوية ومطاردة الهاربين من الولاية الشمالية.

ونشرت القوات المسلحة السودانية، مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان: "القوات الجوية تواصل عملياتها النوعية وتقوم بمطاردة الهاربين من الولاية الشمالية".

واندلعت اشتباكات، صباح السبت، تخللتها أعمال عنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

الأمر خطير

وعلق الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" على الأوضاع في السودان قائلا: "هناك حرب أهلية، وخلافات بين بعض القوات المسلحة السودانية".

وتابع أديب: "هذا الأمر مهم لمصر، وسنتابع الموضوع من وجهة نظر المصلحة المصرية".

وأكمل أديب: "الأمر خطير، لأن الوضع هناك في السودان أشبه بدولة تُدار بجيشين، وهذا غير طبيعي، والصح أن لكل دولة جيش واحد وشرطة واحدة وقضاء واحد".

وواصل أديب: "نحن أمام مشهد مرعب، واللي عايز يشوف ويتأكد يبص لمطار الخرطوم، الناس نايمة على الأرض.. دولة إيه دي؟".