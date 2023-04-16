إشتباكات السودان .. مصر والسعودية تدعوان لإجتماع طارئ غداً

الشارقة - اميمة ياسر - دعت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ علي مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتى تأسيساً علي الفقرة ٥ ب من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.