شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تهدأ الأوضاع في السودان بعد دعوة الجيش المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد بيان القوات المسلحة المصرية اليوم، يحاول بعض الدول في العالم من أجل تهدئة الأوضاع في السودان.

لذلك قمنا باستعراض كافة التفاصيل حول آخر تطورات الأوضاع في السودان وتهدئة الأوضاع في السودان.



بيان القوات المسلحة المصرية

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.



تهدئة الأوضاع في السودان

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية قائلا:

• نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا وسيبقى السودان ما بقى أبناءه البررة في قواتكم المسلحة.

• قواتكم المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه واستقراره قريبا جدا.

• ما كنا نريد أن تنحدر الأوضاع لهذه الدرجة ليواجه أبناء الشعب السوداني سلاحهم في وجه بعضهم البعض بهذه الطريقة المؤسفة.



وضع الجنود المصريين

صرح قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، أنهم يتعاملون مع الجنود المصريين كإخوة، مضيفًا: "نعمل على إخلائهم سريعا"، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، ملتزمون بأمن وسلامة العسكريين المصريين.



المعارك على الأرض في السودان

وأفادت مصادر عسكرية في تصريحات لقناة الحدث العربية، أن 65% من أفراد قوات الدعم السريع في الخرطوم، نفدت ذخيرتهم واستسلموا، موضحة أن 25% من مناطق في شرق النيل والعيلفون وشمبات وسوبا وأم درمان لم تحسم بعد.

وأوضحت المصادر العسكرية السودانية، أنه تم حسم 75% من باقي مناطق الخرطوم لصالح الجيش، كما حسم 95% من الـ "التفلتات" الموجودة في العاصمة السودانية الخرطوم.