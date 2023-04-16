شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الشركة المتحدة صنعت طفرة كبيرة فى صناعة المحتوى الدرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تبذله من جهد، حيث نجحت في تطوير الدراما المصرية والعربية، ووضعت ضوابط صارمة ساعدت على خلق الوعي لدى المشاهد وأدت إلى اكتمال مشهد رمضاني يتنوع بين الأعمال الوطنية والاجتماعية والتاريخية.

وقالت النائبة رحاب موسى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت خلال الفترة الأخيرة، في صنع طفرة كبيرة في صناعة المحتوى الدرامي، وظهر بصورة مختلفة وإيجابية عن التي ظهر بها في السنوات الماضية قبل أن تحمل الشركة المتحدة مسئولية الدراما.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن الشركة تسعى بجهد كبير لاستعادة الريادة الفنية للممثلين وممثلات مصر، كونها هوليوود الشرق بلا منافس.

وأضافت النائبة رحاب موسى، دخول الشركة المتحدة وتصدرها المشهد صنع نقلة كبيرة في ملف الدراما سواء على مستوى التليفزيون أو السينما، وبلا شك فإن ذلك النشاط محسوب لهم وذلك بفضل جهودهم اليومية في العمل على تحسين المشهد الدرامي وتقديم منتج فائق الجودة للجمهور، وكل هذا التطور يحسب للشركة المتحدة، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث بدأت الشركة تكرس جهودها في الدراما وقدمت أعمالا فنية ناجحة سواء على المستوى الدرامي أو خارجه.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن جهود الشركة المتحدة لم تتوقف في مجال الدراما على موسم رمضان فقط، بل قدمت مجموعة من الأعمال المهمة خارج الموسم الرمضاني.