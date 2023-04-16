ألمانيا.. إغلاق آخر 3 مفاعلات نووية

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت ألمانيا نهائيا آخر 3مفاعلات نووية عاملة بالبلاد، لتخرج نهائيا من قطاع الطاقة الذرية بالرغم من سعيها للابتعاد عن الوقود الأحفوري وإدارة أزمة الطاقة التي سببتها أزمة أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من التصعيد في مضيق تايوان

وبينما تعمل العديد من الدول الغربية على زيادة استثماراتها في الطاقة الذرية لتقليل انبعاثاتها، وضعت ألمانيا نهاية مبكرة لعصرها النووي.

وفي بيانها، أوضحت شركة الطاقة "آر في إي" أنها "نهاية حقبة"، مؤكدة أن المفاعلات الثلاثة انفصلت عن شبكة

الكهرباء، حيث تم فصل مفاعلات "إيسار 2" (جنوب شرق) ونيكارفيستهايم (جنوب غرب) وإيمسلاند (شمال غرب) عن شبكة الكهرباء قرابة منتصف الليل.

ويحظى قرار الخروج بشعبية كبيرة في البلاد، حيث تنشط حركة قوية مناهضة للطاقة النووية بسبب المخاوف المستمرة من نزاع أشبه بالحرب الباردة، إضافة إلى كوارث مثل "تشيرنوبل" في أوكرانيا.