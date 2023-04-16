شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات مستمرة وحرب إعلامية.. ليلة ساخنة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد يوم طويل من العنف الذي بدأ صباح السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بدا أن ليلة الأحد في السودان لا تقل سخونة عن نهار السبت؛ إذ تصاعدت حدة القتال في العديد من المناطق، بالتوازي مع حرب إعلامية بين مسؤولي الطرفين.

وفي تصريح تلفزيوني قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله إن قواتهم سيطرت على جميع مقرات الدعم السريع في مدينة أم درمان غرب الخرطوم، بعد دقائق من قصف الطيران الحربي معسكرا في منطقة صالحة جنوب المدينة.

ويأتي كلام الناطق باسم الجيش، بعدما قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في تصريحات تلفزيونية، إن قواته تحقق انتصارات على الأرض.

وعلى وقع الرصاص، نشطت الحسابات الإخبارية التابعة لطرفي الصراع في بث بيانات عن انشقاقات في صفوف "العدو" والسيطرة على مواقع، واقتراب الحسم.

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