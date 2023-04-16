الوضع الصحي في السودان.. أطباء يكشفون التفاصيل الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، هبة عمر، عن الوضع الصحي في البلاد، في أعقاب الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وفق سكاي نيوز عربية.

عاجل.. أول رد مصري على تطورات الوضع في السودان

وأفادت النقابة بمقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 183 في أنحاء البلاد بعد الاشتباكات بين عسكريين ومدنيين، في الوقت الذي لم تصدر إحصائية رسمية إلى الآن.

ووصفت "عمر"، الوضع الصحي في السودان بأنه "متدهور للغاية وغير مطمئن"، مرجعة ذلك على عدد من الأمور تشمل:

النقص الكبير في الكادر الطبي، والموجود الآن تعرض للإنهاك خلال الساعات الماضية.

صعوبة الوصول للمستشفيات لأن القتال بالشوارع مع استمرار إطلاق النار وكذلك استخدام الأسلحة الثقيلة

بشكل عشوائي ما يعيق حركة تنقل الكوادر الطبية.هناك نقص في المعينات وأكياس الدم والمحاليل والمسكنات والأدوية المنقذة للحياة.صعوبة الوصول إلى المصابين وإجلائهم إلى المستشفيات، ونناشد كلا الطرفين بفتح طرق آمنة لسيارات الإسعاف.نطلب من وزاره الصحة القيام بدورها في إمداد المرافق بالمعينات وتحريك الإسعافات.نناشد المنظمات العاملة في المجال الطبي بالمساهمة في إجلاء المصابين ومدنا بالمعينات والأدوية المنقذة للحياة، كما يمكن أن توفر توصيل آمن للكوادر الطبية إلى المستشفيات.